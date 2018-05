Parkinson, immer aanwezige derde

Officier van justitie over Bossche verdachte: 'U heeft zich als een idioot gedragen'

30 mei DEN BOSCH - Op deze warme woensdagochtend rukken verdachten met korte broeken op in de Bossche rechtbank. Dat geldt ook voor een Bosschenaar (39) die tegenover politierechter Kap-Knippels gaat zitten. Met een korte rafelige spijkerbroek is hij luchtig gekleed. Maar hij denkt niet lichtzinnig over wat hem ten laste is gelegd. ,,Ik schaam mij dood.''