Pierson College in Den Bosch: 'Irritatie door gedroogde kruiden, geen gevaarlijke stof'

DEN BOSCH - Irritatie van de luchtwegen en lichte hoofdpijn bij enkele medewerkers en leerlingen door een combinatie van gedroogde kruiden was woensdag voor de directie van het Pierson College in Den Bosch aanleiding om de brandweer en GGD te waarschuwen. Volgens de directie was geen sprake van een gevaarlijke stof.

In samenwerking met het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en Theater Artemis heeft de school het kunstproject ‘I like school and school likes me’ naar de school gehaald. ,,Een project waarbij een kunstenaar door middel van zijn aanwezigheid en een kunstinstallatie in de school aan wil zetten tot de vraag ‘hoe gaan wij om met het onbekende en een vreemdeling in ons midden?’'', aldus de directie.

Voorzorg

Woensdagochtend had de kunstenaar zijn intrek genomen in de aula van de school en werd rond het middaguur een onbekende geur opgemerkt in de aula. Een drietal medewerkers en een tweetal leerlingen klaagden over geïrriteerde luchtwegen en een lichte hoofdpijn. Volgens de directie is vanwege de combinatie van de geur en de genoemde klachten 'kort verkennend onderzoek gepleegd' door de veiligheidscoördinator. Omdat dit niks opleverde werd uit voorzorg contact opgenomen met de brandweer en GGD.

De brandweer heeft de aula verkend en heeft een meting uitgevoerd. Rector A. van Bommel: ,,Uit de meting bleek dat er geen sprake was van de aanwezigheid van giftige stoffen. Gezien het feit dat de geur en irriterende stof aanwezig bleven, hebben wij in overleg met de brandweer besloten de spullen van de kunstenaar naar buiten te verplaatsen. Hierbij werd duidelijk dat de kunstenaar een aantal gedroogde kruiden had gebruikt waarvan één een irritatie kan opwekken. De aanwezigheid van dit kruid verklaarde ook de waargenomen geur."

Geen gezondheidsrisico

Volgens Van Bommel hebben de brandweer en medewerker van de ambulance te kennen gegeven dat er geen sprake was van een gezondheidsrisico en hebben erop gewezen dat dit ook niet op een later moment nog zou kunnen ontstaan. ,,De collega’s en leerlingen die klachten hadden, hebben op een rustige plek in aanwezigheid van de medewerker van de GGD even rustig gezeten en iets gedronken. De klachten namen daarna af.''

Een schoonmaakbedrijf heeft de aula volledig gereinigd. ,,Wij betreuren het natuurlijk dat een initiatief dat een waardevolle leerervaring had kunnen vormen voor onze leerlingen, onbedoeld heeft geleid tot onrust in de school. Wij zullen in gesprek met de betreffende kunstenaar, het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en Theater Artemis de situatie van vandaag uitvoerig evalueren.''