Publiek kan nu ook kennismaken met Social label Lab in Den Bosch

DEN BOSCH - Na de officiële opening van het Social label Lab, een handeling die afgelopen dinsdag in stijl werd verricht door koningin Máxima, staat dit weekend voor een groot deel in het teken van de publieksopening.

Sinds de oprichting van stichting Social label in 2014 door de ontwerpers Simone Kramer (C-mone) en Petra Janssen (Studio Boot) is er veel veranderd op de Tramkade. Precies drie jaar geleden verrees in de voormalige veevoederfabriek De Heus het Werkwarenhuis, dat na verloop van tijd transformeerde tot een culturele hotspot waarin onder meer ontwerpers en makers nader tot elkaar kwamen.

Een vernieuwende kijk op werken en leren via de kracht van design, communicatie en samenwerking kreeg steeds meer vorm. Een sociale en experimenterende beweging die het principe van duurzaamheid gelijk hoog in het vaandel had.

"Bovendien toegankelijk voor iedereen, met inbegrip van degenenmet een zogeheten afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Design krijgt daardoor méér betekenis, ja zeg maar gerust een extra dimensie. Degenen die meedoen ontlenen keer op keer trots aan de mooie producten die ze maken", onderstreept Janssen.

Productlijnen

Inmiddels heeft Social label een tiental productlijnen voortgebracht, en dat aantal is nog altijd groeiende. Elke productlijn heeft haar eigen verhaal, een voor een aangedreven door topontwerpers. Namen als Piet Hein Eek, Edwin Vollebergh, Kiki van Eijk, Borre Akkersdijk Roderick Vos en Dick van Hoff staan aan de wieg van producten die deel uitmaken van de huidige conceptstore.

Daarnaast vormt het Werkwarenhuis in toenemende mate het decor van de meest uiteenlopende bijeenkomsten en evenementen. Ondertussen ontstond er grote behoefte aan uitbreiding van de ruimte. Afgelopen maanden is hard gewerkt om ter plekke het Social label Lab oftewel het 'Monument van de Toekomst' te realiseren.

Ouwe troep

"We hebben heel veel ouwe troep gesloopt om zoveel mogelijk ruimtelijkheid te scheppen. Het gevolg is dat er diverse interessante doorkijkjes in het totaalconcept zijn opgenomen. De openheid is versterkt doordat overal glas is verrezen. Eveneens opvallend zijn de nieuwe trappen, vervaardigd uit de oude vloeren, waardoor in zekere zin Esscheriaanse elementen aan het concept zijn toegevoegd", aldus Vollebergh die samen met Eek verantwoordelijk is voor de inrichting.

Zowel zaterdag als zondag zijn er rondleidingen. Wilma van der Aalst is een van de vrijwilligers die daarvoor zorgdragen. "Sommige mensen vragen zich af wat dat 'ding' hierboven in hemelsnaam inhoudt. Het vertoont enige gelijkenis met een DJ-boot, maar voorlopig wordt de betreffende ruimte -het vroegere sprinklervat- gewoon gebruikt als kantoor. Vreemd genoeg heb ik nog geen vragen gehad over het 'genderneutrale' toilet, een oud silovat. Da's opmerkelijk, want het is misschien wel het enige ter wereld in z'n soort", grinnikt Van der Aalst.