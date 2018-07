Racen in een bolide dankzij de sMiles Foundation

ROSMALEN - Het allereerste sMiles Event speelde zich zondagmiddag af op het terrein van het Safety Experience Center, nabij het Autotron. Een van de attracties waaruit de kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar konden kiezen, betrof een ritje in een bijzondere auto of truck. Dat kon een pijlsnelle bolide zijn, maar ook een Dakar- of een klassieke truck. De vijftienjarige Henk van Norden uit Achterveld mocht als bijrijder plaatsnemen in een heuse McLaren. ,,Ontzettend gaaf. Ik hou van snelheid, weet je. Lijkt me leuk om later zelf in zo'n auto te racen", sprak de jongen wiens moeder acht jaar geleden is overleden. Zijn tienjarig lotgenootje Evan Liglee uit Deventer, die onder meer in gezelschap verkeerde van zijn gezinshuisouder Hanneke van den Hoogen, had het als bijrijder eveneens naar zijn zin.