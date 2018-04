Ruzie over geld leidt tot wilde achtervolging bij Rosmalen

Vader en dochter uit Gemonde airbrushen Game of Thrones

14:50 GEMONDE/ROSMALEN - Hoe gaaf is dat. Vader Ludy van Dijk (59) en dochter Sanne (25) uit Gemonde hebben dezelfde passie. Ze kijken graag naar de populaire HBO-serie Game of Thrones. En dat vertalen ze in hun andere gedeelde passie: levensgrote airbrush-werken maken voor een expositie in het Autotron.