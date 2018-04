Sint Janslyceum Den Bosch haalt 'vooral dankzij fanatieke brugklassers' drieduizend euro op

Ontmoe­tings­cen­trum DePetrus in Vught is open; nu nog betaalbaar zien te houden

16:42 VUGHT - 'Prachtig, wauw, heel mooi'. Vrijwel iedereen is enthousiast over het nieuwe prestigieuze ontmoetingscentrum DePetrus. Gevestigd in de rijksmonumentale Petruskerk in Vught. Tegelijkertijd vraagt ook bijna iedereen zich af of het allemaal wel betaalbaar is én blijft. 'Ik ben benieuwd hoe het er over een paar jaar voor staat', was afgelopen week een veelgehoorde kreet.