Sint-Jozefoord Nuland houdt open dag

ONA jubileert met de voorstelling 'In het Witte Paard' in D'n Durpsherd

13:56 BERLICUM - De toneelvereniging Ouderen Nog Actief in Berlicum viert dit jaar haar 40-jarig jubileum met de toneelvoorstelling 'In het Witte Paard'. Een voorstelling die is gebaseerd op de operette 'Im Weissen Rössl', een vrolijk spel in drie bedrijven.