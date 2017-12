Situatie Kazimir (23) nog kritiek na zwaar ongeluk in Vught

Jaar celstraf geëist tegen Bosschenaar voor 'inrijden' op zijn ex-vrouw

13:59 DEN BOSCH - ,,Ik zal me gedragen'', zei een Bosschenaar (45) vrijdagochtend tijdens een rechtszitting nadat een van de rechters hem vroeg 'zich in te houden'. De Bosschenaar ging tekeer tegen de officier van justitie. Volgens hem wordt er gelogen bij het Openbaar Ministerie en de politie. Hij sprak over 'tuig. Even later eiste de officier een jaar celstraf voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.