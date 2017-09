Slapen tussen de terraria: Luana en haar reuzenslakken

Westwal-brand voor buurvrouw na jaar nog niet voorbij

12:28 DEN BOSCH - Hoe zou het zijn om te wonen in een woning waarvan vijf aannemers zeggen dat tegen de vlakte moet omdat het onbewoonbaar is en tegelijkertijd niet weten waar je dan heen moet? Ursula Beerens kent dat gevoel. Want zij heeft er al een jaar mee te maken.