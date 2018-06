Sportiviteit staat centraal bij EK cheerleading in Den Bosch

DEN BOSCH - Cheerleading is in Nederland een sport die min of meer in de kinderschoenen staat. Desalniettemin vormt Maaspoort Sports & Events het gehele weekend het toneel van het EK cheerleading, met in totaal liefst vijftienhonderd deelnemers uit een tiental landen.

Hoe lenig kan een mens zijn? De veertienjarige Demi van Dijk uit Vleuten, lid van de plaatselijke vereniging Djalita, beschikt over de gave dat ze een zogeheten Bow & Arrow met speels gemak uit de hoge hoed kan toveren. Haar volledig gestrekte rechterbeen verdwijnt in haar nek alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Prestatie van formaat

Volledig scherm De mini's van Djalita beschikken ontegenzeglijk over het nodige talent © Chris Korsten Vanaf de tribunes klinken oorverdovende stimulerende geluiden die óók afkomstig zijn van de concurrentie. Sportiviteit staat namelijk bij deze sport, die vanuit Amerika is overgewaaid en een duidelijke connectie heeft met American Football, op de voorgrond. "Ik oefen vrijwel dagelijks, want dit is een kunstje dat regelmatig onderhoud vergt", vertelt Van Dijk even later met een glimlach. Samen met vier andere leden van het team Top Stars heeft ze in de categorie Group Stunt een prestatie van formaat geleverd.

"We doen ongetwijfeld mee voor een podiumplaats. Een minpuntje was dat mijn stunt niet het beoogde sluitstuk was van onze gezamenlijke performance. We hadden precies één minuut om zoveel mogelijk creatieve elementen te demonstreren. Aangezien we op het laatst wat tijd overhadden, hebben we nog snel een Basket Toss geïmproviseerd", aldus Van Dijk.

Scorpion

Haar vriendin en leeftijdsgenoot Rosario Fernandez Loncea heeft de Scorpion tot haar kunst verheven. "In het kort komt het erop neer dat je met één been zo hoog mogelijk naar achteren zwiept, terwijl beide handen naar de betreffende voet grijpen."

De mini's van Djalita maken eveneens indruk. De bijna zesjarige Lauren Donk heeft nog niet veel vlees op de botten, waardoor het haar teamgenootjes weinig moeite kost de dreumes bovenop een spontaan gevormde piramide te tillen. Als 'flyer' strekt ze vervolgens haar beide armen uit, zodat de Extension Stunt volbracht is. "Zoals dat bij veel sporten het geval is, bevat ook deze tak van sport de nodige terminologie. Ons land telt momenteel circa tweeduizend beoefenaars. Dat is een schijntje in vergelijking met een land als Groot-Brittannië, waar honderd keer zoveel beoefenaars te bewonderen zijn", weet haar moeder en begeleider Danuta Donk. "Veelzeggend is dat cheerleading op diverse Britse scholen een plaats heeft verworven binnen de lessen lichamelijke opvoeding. Dat maakt een belangrijk verschil."

Tijdens het EK wordt ook gestreden in de (hoofd)categorieën Cheer Dance, Pom Dance en Urban Cheer.