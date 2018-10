Straatbeeld: Drukte bij Flying Tiger Den Bosch, alles voor een euro

Opgelucht Flik-Flak wil beheer Bossche turntempel zelf blijven doen

8:10 DEN BOSCH - Enorm opgelucht, maar ook erg geschrokken. Algemeen directeur Wendy Vos van stichting Flik-Flak was er maandagavond duidelijk over. ,,Wij zijn blij dat de gemeente de accommodatie overneemt van de Stichting Accommodatie Flik-Flak, maar zijn geschrokken dat de gemeente ook het beheer van de turnhal overneemt. Dat willen we niet’’, hield Vos de Bossche politici voor tijdens de bijeenkomst Informeren en ontmoeten.