Strijd en plezier gaan samen bij Dorpszeskamp Kruisstraat

Eerste Wetering­pop 2.0 in Vinkel is voor jong en oud

2 juni VINKEL - Tante' Antje (van de Ven) heeft zaterdag in Vinkel het festival Weteringpop nieuw leven ingeblazen. De 91-jarige moeder van initiatiefnemer Albert van de Ven deed dat door het doorknippen van een lintje. De opening was een knipoog naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde waar 'tante Rikie' als 'mascotte' een hoofdrol speelt.