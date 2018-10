Taco Bell ziet voorlopig toch af van vestiging Den Bosch, voormalig McDonald's in C&A te huur

Door Bart Gotink

Eerder had het restaurant met burrito's, nacho's en taco’s zijn oog laten vallen op het pand dat McDonalds achterliet op de eerste verdieping van het pand aan de Markt. Woordvoerders van Taco Bell hebben hun interesse in Den Bosch nooit officieel willen bevestigen, maar de zoektocht naar personeel en het het neerleggen van ver uitgewerkte plannen bij de welstandscommissie van de gemeente wezen wel die kant op. Ook maandagmiddag reageert Taco Bell niet. Bronnen laten echter wel weten dat de Mexicaan voorlopig geen interesse meer heeft in de ruimte op de eerste verdieping van de C&A. Wat de reden daarachter is, is dus niet bekend.

Het pand, dat net verbouwd is door het moederbedrijf van kledingketen C&A, staat nu te huur. De ruimte van bijna 250 vierkante meter is nog altijd via een trap te bereiken en ligt in zijn geheel op de eerste verdieping. De pui van het pand wordt nog in zijn geheel vernieuwd, zo is op de site te lezen.