Topkorpsen nemen deel aan Taptoe Nuland

Auto belandt op dak in berm van A2 bij Den Bosch, politie mee met ambulance om alcoholcon­tro­le te doen

6:14 DEN BOSCH - Een automobilist is van de A2 geraakt en op de kop in de berm beland op de afrit Den Bosch-Rosmalen. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met hem meegegaan, omdat er een vermoeden bestaat dat er alcohol in het spel is geweest.