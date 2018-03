Urenlang geen treinen tussen Den Bosch en Oss door aanrijding met persoon

Geen 'cowboys' op Grote Bossche Platenbeurs

18 maart DEN BOSCH - Het scoren van de plaat van je dromen. Het is absoluut mogelijk op de Grote Bossche Platenbeurs, op deze zondag in De Brabanthallen. Maar zoals bij alle mooie dingen in het leven: geduld is een schone zaak. De onderneming is enigszins vergelijkbaar met de vlucht van een roofvogel die hoog boven het landschap cirkelt, op zoek naar de gewilde prooi.