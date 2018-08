Voetbalvrienden vinden elkaar nu óp veld in Vught

Marco Kroon vindt dat Den Bosch hem te weinig uitgeno­digt voor 'veteranen­za­ken'

15:49 DEN BOSCH - Majoor Marco Kroon vindt dat hij voor bijeenkomsten rondom 'veteranenzaken' te weinig wordt gevraagd door de gemeente Den Bosch. ,,De uitnodigingen zijn in tien jaar op twee vingers te tellen", zegt de man die in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor getoonde moed in Afghanistan ontving.