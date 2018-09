Walk to Fight Cancer brengt voorlopig ruim 122.000 euro op

Bij café-restaurant Buurt had zich een klein leger aan sympathisanten verzameld. Voor het merendeel familie, vrienden en bekenden van de dertig deelnemers. Onder hen bevond zich Roberto van Straaten die Mechtild Stultiens, zijn echtgenote en tevens de gedreven organisator van de tweejaarlijkse Swim to Fight Cancer, verwachtingsvol stond op te wachten met een kleurrijk boeket. Samen met zijn trouwe metgezel Diederik Stevens had hij eerder op de dag deelgenomen aan de ZwanenbroedersRally. "Om op tijd hier te zijn, hebben we de rally spontaan afgebroken. De aankomst van de groep wil ik namelijk voor geen goud missen. Ik ben zo ontzettend trots op ze!", gaf Van Straaten prijs.

Tumult

Een half uurtje later ontstond er tumult op het zonovergoten terras. Het was duidelijk dat de wandelaars in aantocht waren. Onder aanvoering van het Paporkest kwam het stipje steeds dichterbij. "Dit was misschien wel de zwaarste dag ever", reageerde Stultiens toen ze eenmaal in de armen van haar levenspartner was gevallen. "Natuurlijk stelt het allemaal niks voor als je je beseft welke weg mensen die lijden aan die vreselijke rotziekte moeten bewandelen", klonk het kort daarna genuanceerd. "Toegegeven, vier dagen achter elkaar veertig kilometer lopen is best pittig. Maar de prestatie an sich is totaal niet van belang; daarvoor moet je bij de Vierdaagse van Nijmegen zijn. Deze wandeltocht is bovenal een middel om samen zoveel mogelijk geld bijeen te sprokkelen. Daarnaast is dit een uitstekende manier gebleken om ervaringen te delen", aldus Stultiens.



Ex-tophockeyster Maartje Paumen, die een deel van het traject meeliep, was het roerend met haar eens: "Binnen een relatief kleine groep ontstaat vaak snel een intieme sfeer. Erg belangrijk bij een dergelijk beladen onderwerp. Ik ben blij dat ik m'n steentje heb kunnen bijdragen."