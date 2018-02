Wat stem jij? Brabants Dagblad lanceert Kieswijzer

Schoolboekje gevonden uit 1918: 'hoe ouder de jongen, hoe langer de pijpen'

17:57 Hoe ouder de jongen, hoe langer de pijpen. En indien de V-hals bij de meisjes te diep is uitgesneden, dient men deze te bedekken met een stukje tule of kant (of een door de nonnen geknipt hartje van karton). Zo ging bij het Sint Janslyceum 100 jaar geleden en dat was bést vooruitstrevend. Of zoals de directeur toen aangaf...verdwenen is het stijve, het straffe, het opgeschroefde.