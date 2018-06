Weer drugs tussen de bananen bij De Groot in Hedel

De drijvende middelvin­gers komen van Max Rijkers: 'Ze wijzen naar elkaar, de buitenwe­reld en zichzelf'

14:25 Do 7 jun. Met het verdwijnen van de middelvingers uit de Hofvijver in het Paleiskwartier, heeft het voor de 'dader' geen zin meer om anoniem te blijven. En dus wil Max Rijkers, derdejaarsstudent aan de kunstacademie, best vertellen waarom hij in het holst van de nacht de vingers in het water legde.