Weer filmprijs voor Bokhovense regisseur

DEN BOSCH - De Nederlandse korte zwarte komedie To Catch a Fly van regisseur Sanne Kortooms won afgelopen week de prijs voor Best Fantastic Short op het FilmQuest filmfestival in Utah in de Verenigde Staten.

Dit is de achtste award voor de film, die eerder o.a. drie keer de Publieksprijs mee naar huis mocht nemen op nationale en internationale festivals.

De film is geproduceerd de Bredase Movedmedia en de Tilburgse Studio Nova. Sanne Kortooms, scenarioschrijver en regisseur van de film, woont in Amsterdam, maar werd geboren in Bokhoven bij Den Bosch. Melody Klaver en Martin van Waardenberg spelen de hoofdrollen. De film zelf is in Frankrijk opgenomen.

Beroepscrimineel

To Catch a Fly vertelt het verhaal van een uitgebluste Vlaamse beroepscrimineel Vincent die van zijn baas de opdracht krijgt een jonge Hongaarse mysterieuze schone Daniela te bewaken in een afgelegen huisje, ergens in de Franse Ardennen. Gebrek aan internet en riolering samen met verzengde hitte, stank en verveling zorgen ervoor dat hun relatie al snel een kookpunt bereikt.