WK Handboogschieten in Den Bosch krijgt voorproefje

Vanaf 13.00 uur starten die dag de verschillende finale-onderdelen. Op deze dag is ook de officiële aftrap van de wereldkampioenschappen handboogschieten volgend jaar in Den Bosch. Er zijn onder meer speciale WK clinics en de handboogbond onthult de officiële WK-mascotte.

Gratis clinics

De Nederlandse indoorkampioenschappen Handboogschieten waren begin dit jaar ook in Den Bosch . Dat toernooi werd in sportcentrum Maaspoort gehouden.

In 2019 is Den Bosch twee weken lang het centrum van de handboogsport. Van 3 t/m 16 juni hebben de wereldkampioenschappen (para) handboogschieten plaats. Van 3 juni t/m 9 juni is het eerst de beurt aan de para-atleten. Een week later (10 juni-16 juni) komen de valide sporters in actie.