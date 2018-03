Wrakingsverzoek Roger Lips afgewezen

UPDATE Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch brengt stem uit in Engelen, ook deel lijsttrekkers heeft stem uitgebracht

11:51 DEN BOSCH - In alle vroegte bracht burgemeester Jack Mikkers woensdagmorgen zijn stem uit in Engelen. Op stembureau 80 (Antonius Abt) schoof hij de kieslijst in de stemcontainer. Met zeventien partijen die een gooi doen naar een raadszetel belooft het ongemeen spannend te worden in Den Bosch.