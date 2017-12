Zwaardere straf in hoger beroep voor doodsteken Berlicummer Bart van Lith: elf jaar de cel in

Ta­baks­spe­ci­a­list Jan Mees (81) overleden, bekend van gelijknamige sigarenwinkel

16:01 Di 12 dec. Jan Mees, bekend van de karakteristieke sigarenwinkel Achter het Stadhuis in het centrum van Den Bosch, is op 81-jarige leeftijd overleden. Naast deze winkel runde Mees meerdere tabakszaken en kantoorboekhandels in Den Bosch en Oss.