Sprokkelbrood mist een stuk, want dat gaat naar een goed doel in Den Bosch

Het brood is te krijgen bij de Broodspecialist in de Hinthamerstraat, waar het ook gebakken wordt, voor drie euro. ,,Hoeveel daarvan naar het goede doel gaat is een beetje afhankelijk van de verkoop”, zo laat Raaymakers weten. ,,Maar bij duizend broden zal dat rond de vijftig cent zijn", zo vertelt ze. Het eerste goede doel is in elk geval het Inloopschip, een opvang voor dak- en thuislozen in de Hinthamerstraat.