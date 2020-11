10.000 euro meer voor Bossche amateurkunst, maar de centen raken nu wel op

Den Bosch neemt niet het voortouw bij herdenking Roma en Sin­ti-slachtof­fers Tweede Wereldoor­log

6 november DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch wil een apart herdenkmoment voor Roma en Sinti-slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog best ondersteunen, maar gaat dat niet zelf organiseren. Den Bosch concentreert zich al enige tijd alleen op de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking en de Bevrijdings- en Veteranendag.