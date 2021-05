100 jaar plus 1 van Bossche wijk De Muntel in beeld

Op vrijdag 11 juni is de expositie voor het eerst open voor publiek. Reserveren is niet nodig. Er wordt wel aan de deur controle over de toeloop gehouden en een mondkapje dragen is verplicht. De tentoonstelling is tot 25 juli elke donderdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 te bezichtigen en in ieder geval ook in het weekeinde van 12 en 1 juni. Na de zomer komt er een tweede expositie met als thema Winkels en bedrijvigheid in de Muntel.