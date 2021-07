100-jarige Elly Köbben uit Den Bosch: geen terrorist, maar toerist in Egypte

DEN BOSCH - Mensen op leeftijd zijn vaak wijs. Ze hebben de nodige levenservaring. Elly Köbben, geboren en getogen in Den Bosch, is zo iemand. Vandaag, 16 juli 2021, is het precies een eeuw geleden dat haar ogen voor het eerst (nieuwsgierig) de wereld inkeken.

In een comfortabele stoel in haar appartement in woonzorgcentrum Nieuwehagen in Den Bosch kan ze allerlei gebeurtenissen uit het verleden nog haarfijn voor de geest halen. Ze houdt al haar hele leven van reizen.

Köbben stond tijdens haar vele trips ooit oog in oog met oud-president Hosni Mubarak van Egypte. ,,Ik was in 1992 samen met mijn dochter Inke aan het genieten van het tempelcomplex bij Karnak in Egypte”, diept de eeuweling uit haar geheugen op.

‘Mr. Mubarak I presume?’

,,Ik herkende hem en vroeg: ‘Mister Mubarak I presume?’ De toenmalige president van Egypte begroette me. Hij vroeg in gebrekkig Engels: ‘Are you a trrrstt?’ Het leek wel alsof hij met een dikke tong sprak. Ik antwoordde heel resoluut: ‘No I’m not a terrorist, I’m a tourist!’”

Bijzondere avonturen

Ook in andere landen zoals Zuid-Afrika, Marokko, India en Mexico maakte Köbben bijzondere, niet-alledaagse avonturen mee. Ze ging gewoon lekker op de bonnefooi op pad met de rugzak. „We waren bijvoorbeeld in Chiapas in Mexico. Mooie tijden gehad in San Cristóbal de las Casas trouwens. We zaten nog maar net in de bus richting Palènque - onze volgende bestemming - toen er een grote opstand uitbrak.”

Quote Ik heb een rijk leven gehad, maar ben nog lang niet klaar Elly Köbben

‘Reislust te danken aan mijn vader’

Ze vervolgt: „Mijn zelfstandigheid en reislust heb ik grotendeels te danken aan mijn vader. Hij was een ruimdenkend man. Hij was leraar op de nutsschool, maar ook voorzitter van de Nederlandse Reisvereniging. Hij vond het belangrijk dat al zijn zeven kinderen gingen leren. Talenkennis hoorde daar volgens hem bij.”

Kort na de oorlog trouwde Elly Köbben met Wim de Graaf, die in 1978 plotseling overleed. In 1997, op 76-jarige leeftijd, stapte ze opnieuw in het huwelijksbootje. Ditmaal met Wim Dirkse. Haar tweede echtgenoot overleed in 2016. „Ik heb tot nu toe een rijk leven gehad, maar ben nog lang niet klaar. Ik geniet nog dagelijks van mijn vijf kinderen, acht kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.”