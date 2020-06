1000 demonstranten in Den Bosch, bekijk hier hoe de demonstratie tegen racisme verliep in 20 foto's

Man uit Oss loopt over snelweg en misdraagt zich na aanhouding

8:40 OSS - Een man uit Oss is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij over de snelweg aan het wandelen was. Hij liep over de A59 ter hoogte van Nuland. Nadat hij daarvan af werd gestuurd, probeerde hij het nog eens. Ditmaal over de vluchtstrook.