1021 reacties op één appartement is hét teken dat Den Bosch moet blijven bouwen

Bestuurder Mohammed Acharki van Zayaz: ,,In Den Bosch zijn 11.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. De gemiddelde wachttijd op een woning is acht jaar. Inwoners die actief zoeken 24 maanden wachten. De interesse voor deze zeven appartementen op het Carolushof-De Herven die we via loting aangeboden hebben, was enorm. We moeten blijven bouwen, ook voor later. De generatie van morgen moet ook kunnen wonen.’’