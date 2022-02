107 Romeinse munten op het Berlicumse platteland: bij een archeologische vondst is er snel een hunkering naar meer

Het was alsof ze de hoofdrol in een jongensboek voor zich hadden opgeëist. De broers Wim (63) en Nico (58) van Schaijk, afkomstig uit respectievelijk Loosbroek en Sint-Oedenrode, kunnen er niet over uitgepraat raken. „Het was februari 2017, er lag wat sneeuw. We waren met onze metaaldetectors de omgeving van het Aa-dal aan het inspecteren. Na twee uur speuren hadden we nog nergens dat verrukkelijke piepgeluid gehoord. Kom, we stoppen ermee, zeiden we tegen elkaar. Totdat ik opeens de eerste munt in het vizier kreeg. Toen vonden we er nog één, en nog één. Ja, daarna ging het helemaal los. De dag erna zijn we teruggekeerd”, brengt de jongste van de twee in herinnering.