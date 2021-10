11-jarige stagiaire Lizz snuffelt aan Bossche Bollen van De Groot

Leerlingen van groep 7 en 8 van kindcentrum ‘t Schrijverke in Den Bosch zaten één dag niet in de schoolbanken. Ze gingen maandag aan de slag bij heuse ‘grotemensenbedrijven’ in de regio.

De servetten bijvullen, de planten water geven, lege kopjes en glazen wegzetten, cappuccino maken. Al deze taken heeft Lizz van den Broek (11) maandag op haar bordje gehad in de lunchroom van Bakkerij De Groot Den Bosch.

„Ik heb ook al Bossche Bollen gevuld. Dat was leuk om te doen! Ik trapte op een pedaal, toen spoot de slagroom eruit”, vertelt ze glunderend. Evenals haar ‘collega’s’ draagt ze een grijs-roze shirt, waardoor het voor klanten helder is dat ze bij de zaak hoort.

Volledig scherm Lizz van den Donk krijgt tijdens haar snuffelstage in de lunchroom van Bakkerij De Groot instructies van een goeie bekende: tante Alexandria Verhaeg die er werkzaam is. © Chris Korsten

‘Goed opletten’

„Straks help ik nog mee met het opnemen van bestellingen. Dan moet ik goed opletten. Want het zou zonde zijn als mensen thuis ontdekken dat er te weinig gebakjes in de doos zitten.”

Quote Lizz is een harde werker, dat zie je gelijk. Ze heeft zelfs nog niet eens de tijd genomen om een Bossche Bol te verorberen Alexandria Verhaeg

Haar tante Alexandria Verhaeg, werkzaam in de lunchroom, kijkt toe met een goedkeurende blik. „Lizz is een harde werker, dat zie je gelijk. Ze heeft zelfs nog niet eens de tijd genomen om een Bossche Bol te verorberen.” Haar ambitie ligt vooralsnog op een ander vlak: „Het liefst wil ik profvoetballer worden. Bij mijn club Wilhelmina heb ik eens zes doelpunten in één wedstrijd gemaakt. Ik heb dus een neusje voor de goal.”

Volledig scherm De 11-jarige Lizz van den Donk, leerling van KC 't Schrijverke, tussen de leerkrachten Inge Westerduin en Lieke van Iperen. © Chris Korsten

Inlijsten van tekeningen

Even verderop, bij galerie en lijstenmakerij The Arts in de Orthenstraat, is Lotte Emmerzaal (10) onder toeziend oog van eigenaar Hans Biesmeijer bezig met het inlijsten van een tekening. Daarbij maakt ze nieuwsgierig kennis met de passe-partouttafel. Aan creativiteit heeft ze geen gebrek: „Ik teken regelmatig. Maar mijn grote droom is schrijver worden. Ik heb voor mezelf al een kinderboekje gemaakt. Gaat over mijn skiavonturen in Oostenrijk. Dat ik veel kinderboeken lees, helpt me zeker bij het schrijven.”

Volledig scherm Lotte Emmerzaal, een leerling van KC 't Schrijverke, maakt een dolletje bij galerie/lijstenmakerij The Arts. Ze loopt daar een dagje mee in het kader van een 'snuffelstage' die in relatie staat met de KInderboekenweek. © Chris Korsten

Quote Ik teken regelmatig. Maar mijn grote droom is schrijver worden. Ik heb voor mezelf al een kinderboek­je gemaakt Lotte Emmerzaal (10)

De leerkrachten Inge Westerduin en Lieke van Iperen, die ondertussen aan alle 26 leerlingen een werkbezoek brengen, zijn tevreden. „We hebben geconstateerd dat iedereen lekker bezig is. De ‘snuffelstages‘ zijn onderdeel van een project, dat afgesloten wordt met een tekstopdracht”, aldus Van Iperen.