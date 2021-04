1100 woningzoekenden staan in blote kont; bouwbedrijf Heijmans mailt adressen en inkomens rond: ‘Alles was te zien’

Reggy van der Wielen nieuwe voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool Den Bosch

13 april DEN BOSCH - Van FrieslandCampina naar Unilever en nu naar de HAS Hogeschool in Den Bosch. Het is de weg die Reggy van der Wielen aflegt. Hij volgt op 10 mei Dick Pouwels op als voorzitter van het College van Bestuur van de HAS Hogeschool.