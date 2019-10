112 bomen er bij op de eerste Dag van de Schone Lucht in Den Bosch en Tilburg, als beginnetje

Ze is niet goed bij stem, verontschuldigt gedeputeerde Anne-Marie Spierings zich vroeg in de ochtend bij aankomst in de vlindertuin van het provinciehuis in Den Bosch. ,,Griepje denk ik. Al zijn er ook mensen met zo’n stem doordat ze last hebben van de luchtkwaliteit’’, slaat ze meteen een brug naar de reden van samenkomst: de eerste Dag van de Zuivere Lucht.