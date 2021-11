120.000 euro voor Bosch Winterparadijs. Dit jaar vier weken op zes locaties

Joris’ Kerstboom in Den Bosch is lang niet zeker: ‘Misschien kiezen we voor een mobiele boom’

DEN BOSCH - Het is lang niet zeker dat Joris Linssen ook dit jaar naar Den Bosch komt voor opnamen rond Joris’ Kerstboom. ,,We hebben warme banden met Den Bosch, maar in deze coronatijden is niks zeker’’, zegt een woordvoerder van de KRO-NCRV.

