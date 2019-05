125 jaar Koninklijke Harmonie: ‘Aan het deuntje horen mensen dat we eraan komen’

Bedrijfsharmonie

Van Gaal schetst zondag in het Noordbrabants Museum een beeld van het ontstaan in 1893 van de eerste bedrijfsharmonie van ons land. ,,De muzikanten waren arme, vaak wat grove arbeiders van de Bossche sigarenfabriek Goulmy & Baar”, zegt hij. ,,Directeur Eugène Goulmy wilde de kwaliteit van het leven van zijn werknemers verbeteren. Arbeiders verheffen van volkse jenever tot beschaafdere cognac. Hij probeerde het met militaire marsmuziek, in de negentiende eeuw populair in Den Bosch als garnizoensstad. De harmonie van Goellemie werd al gauw dé harmonie van de stad.”

Máxima

Harry van der Krabben is voorzitter. ,,Ze horen aan het deuntje dat we eraan komen”, zegt hij. ,,Mensen kennen ons. Muziek verbindt mensen en culturen. Muziek maken is hot. Je merkt, zeker nadat koningin Máxima het op school heeft gestimuleerd, dat de jeugd meer met muziek in de weer is. Als de muzikale interesse is gewekt, stromen jonge mensen door naar harmonieën en fanfares.” Het betekent volgens Van der Krabben wel dat je andere muziek moet aanbieden. ,,Niet oubollig, maar een sound van deze tijd. Muziek van Songfestivalwinnaar Duncan komt misschien ook op ons repertoire.”



Vriendinnen Vivianne, Kim en Lindy speelden gistermiddag Bohemian Rhapsody op klarinet. ,,We hebben gezellig thuis gerepeteerd”, zegt Vivianne Rechmann uit Den Bosch. ,,De harmonie is dé plek waar ik me thuis voel. Ik zit nog op het Stedelijk. Mijn medeleerlingen vinden het ook leuk, geloof ik. Als ik ze met de harmonie op straat tegenkom, is het altijd even zwaaien. Wat muziek voor mij betekent? Even geen stress. Maandag heb ik eindexamen wiskunde. Heel fijn dat dit concert er tussendoor komt. Denk ik even niet aan de eindexamenweek.”