15 illegale feestvierders bekeurd in Rosmalen, organisator aangehouden

Britse bevrijder Peter Davies (97) overleden

9 december DEN BOSCH - In Hereford (Zuid-Wales) is zondag 6 december de Britse bevrijder Peter Davies overleden. Als radiotelegrafist van een van de Sherman-tanks van de East Riding of Yorkshire Yeomanry ondersteunde hij de 53e Welsh Divisie, die in oktober 1944 Den Bosch bevrijdde.