15 illegale feestvierders bekeurd in Rosmalen

FC Den Bosch nu echt laatste na flink pak slaag in Volendam

11 december Met een flink pak slaag in Volendam (6-0-verlies) is FC Den Bosch vrijdagavond naar de laatste plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie geduikeld. De ploeg van trainer Erik van der Ven had in Noord-Holland vrijwel niets in te brengen tegen de oppermachtige thuisploeg.