15-jarige Bosschenaar vrijgesproken van brandstichting bij PostNL en Avans in Den Bosch

De rechter stelt nu vast de 15-jarige jongen samen met de Rosmalenaar aanwezig was op het terrein toen de brand uitbrak. Dat de brand is aangestoken, lijkt ook geen twijfel. Wie daar welk aandeel in had, is echter minder duidelijk. De Rosmalenaar stelde eerst dat hij in zijn eentje verantwoordelijk was voor de brand. Hij kwam daar later op terug, en vertelde toen dat de minderjarige Bosschenaar brandbare lijm over de dozen had gespoten. Daarna zou de Rosmalenaar de dozen pas hebben aangestoken met een aansteker. Toen de brand niet meer te blussen bleek, vluchtten de verdachten weg. De jongste van de twee heeft altijd volgehouden niets met de brand te maken te hebben gehad. Hij heeft juist altijd ontkend de lijm op dozen gespoten te hebben of de dozen te hebben aangestoken.