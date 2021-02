16-jarige Vughtse skiester plaats zich als enige Nederlander voor het WK junioren

Rabou woont sinds twee jaar in het Oostenrijkse Saalfelden en zit daar op het skigymnasium. In de zevende klas. ,,Dat is hier de derde”, vertelt ze vanuit daar. Het skigymnasium is volgens haar eigenlijk een normaal gymnasium met dezelfde vakken als een regulier gymnasium. ,,Alleen is er veel tijd en ruimte om de sport te beoefenen. In de winterperiode gaan we bijvoorbeeld minder naar school dan in de zomerperiode.”