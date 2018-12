160 uur werkstraf na ongeluk door onoplettendheid waarbij Bosschenaar om het leven kwam

Robert ten Brink bij Bossche stewardes­sen­dans? ‘We kunnen dit niet garanderen’

10:33 DEN BOSCH - Het is lang niet zeker dat Robert ten Brink zaterdagmiddag op de Parade is tijdens het Bosch’ Winterparadijs. Onlangs werd door een producer van Endemol Shine gezegd dat Ten Brink ’persoonlijk aanwezig’ zou zijn bij de dans als onderdeel van de All You Need is Love-kerstspecial.