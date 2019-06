17-jarige Anne Fleur uit Vught: ‘Strijd tegen kanker maakt een vechtersbaas van je’

Raad van State: Waalwijk mocht ‘hennephub’ Grass Company een jaar sluiten

10:29 DEN HAAG/WAALWIJK – De Raad van State vindt de langdurige sluiting van een bedrijfspand in Waalwijk nadat de politie daar grote hoeveelheden hennep, hash en wiet (25 kilo) aantrof meer dan terecht. Het pand fungeerde als centraal aanvoerpunt (hennephub) voor vier coffeeshops, drie in Tilburg en één in den Bosch.