17-jarige verdachte van steekpartij Rosmalen op vrije voeten, OM gaat uit van noodweer

ROSMALEN - Het 17-jarige meisje dat verdachte is in de zaak van de dodelijke steekpartij in Rosmalen afgelopen weekend is dinsdagmiddag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er na onderzoek vanuit dat de verdachte zich bij het incident op zaterdagavond probeerde te verdedigen en het slachtoffer niet wilde doden. De 22-jarige Jordy Gruijters overleed na de steekpartij aan zijn verwondingen.

Na het zien van onder meer videobeelden, denkt het OM dat de 17-jarige verdachte zich verdedigde uit noodweer. ,,Op basis van het onderzoek, alle verklaringen en analyse van alle videobeelden kunnen wij in elk geval stellen dat er sprake was van een zeer agressieve sfeer. Een sfeer waarin zowel verdachten, getuigen als het overleden slachtoffer een aandeel hadden”, verklaart het OM in een persbericht. Een 16-jarige verdachte werd zondag al vrijgelaten.

Op beelden is te zien dat Gruijters in een ‘kennelijk heftige gemoedstoestand’ het terras waar de twee verdachten zaten op kwam lopen: ,,Op beelden is te zien dat hij daar fysiek de confrontatie aangaat met de twee verdachten, waarbij de jongste verdachte van haar stoel gegooid wordt.” De 17-jarige verdachte stak Gruijters daarna met een bestekmes in zijn borst. ,,Aan de verwondingen van die ene steek overlijdt hij even later”, besluit het OM.

‘Langer vasthouden ongepast’

Omdat het mogelijk om noodweer gaat, wordt het meisje niet langer vastgehouden. Het OM vindt dat in deze situatie ongepast: ,,Dat betekent dat zij het onderzoek in vrijheid kan afwachten.” De 17-jarige blijft wel een verdachte in de zaak.

Het slachtoffer werd daags na het incident herdacht:

