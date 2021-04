17 verdachten melden zich bij politie na mishandeling van Bossche vrienden in Den Bosch

En nóg een terras met De Bossche Zomer: Terrastuin De Muntel als ‘achtertuin van iedereen’

21 april DEN BOSCH - Terrastijgers in Den Bosch kunnen in de Bossche Zomer hun slag slaan. Niet alleen in het centrum, ook daarbuiten. Bij het Muntelbolwerk komt in de zomermaanden Terrastuin De Muntel.