200.000ste bezoeker binnen een jaar voor nieuw ontmoetingscentrum DePetrus in Vught

Ex-gevangene PI Vught vindt ontsnap­ping ‘knap staaltje’

14:58 VUGHT - Hij is net deze ochtend vrijgelaten uit de Vughtse gevangenis. Met vijf overvolle plastic zakken met persoonlijke bezittingen staat hij te wachten op familie. De vrijheid lonkt. Net als bij de collega-gevangene die donderdag listig wist te ontsnappen uit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught. De wachtende - vrijgelaten - gevangene vindt de ontsnapping ‘een knap staaltje’. Maar over het wat en hoe weet ook deze ex-gevangene niets meer te melden.