2000 euro per week boete zolang zorg bij luxe wooncomplex Domus Magnus, met vestiging in Den Bosch, niet op orde is

Collectief van kunste­naars al uit Kruithuis, terwijl komst museum nog wordt onderzocht

16:27 DEN BOSCH – Het Stedelijk Overlegorgaan voor de Kunstenaars (STOK) in Den Bosch heeft de sleutels van het Kruithuis al bij de Kring Vrienden ingeleverd, terwijl het plan voor een vestingmuseum in het Kruithuis nog niet eens definitief is. Laat staan dat er volgend jaar al een museum is.