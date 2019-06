21 jaar na eerste plan gaat bouw van nieuw hotel in Paleiskwartier Den Bosch nu echt van start

Basis­school De Koningslin­de in Vught groeit onverwacht hard; directe uitbrei­ding noodzake­lijk

7:01 VUGHT - Openbare basisschool De Koningslinde in Vught groeit onverwacht hard. Nog harder dan de in maart bijgestelde prognoses. Die laten voor de jaren 2020 en 2021, 385 en 422 leerlingen zien terwijl de school nu al 444 inschrijvingen heeft. De school krijgt er in twee fasen zes (nood)lokalen bij.