21-jarige man uit Drunen mishandeld na avond stappen in Den Bosch

Windwater­mo­len voor natte delen in De Lanen in Rosmalen

11:38 DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch wil volgend jaar een windwatermolen plaatsen bij de brug naar de buurt De Lanen in de Groote Wielen in Rosmalen. De molen met een tiphoogte van ongeveer negen meter pompt het water uit de Groote Wielenplas om de singels in de Lanen te voeden en door te laten stromen. Dat gebeurt via een ondergrondse buis tussen de waterplas en de Lunersingel.