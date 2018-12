23 jaar lang tekende Miesjel van Gerwen de kikkers van 't Moer: 'Dit is mijn stad, en daar wilde ik wat voor doen’

Volledig scherm Afscheid 't Moer © Miesjel van Gerwen

Door Bart Gotink

Het laatste jaar ‘t Moer was misschien niet het allerzwaarst voor tekenend columnist Miesjel van Gerwen, want een makkelijker te tekenen burgemeester kan je je bijna niet wensen. ,,Mikkers heeft al een kale knikker, dus dat paste perfect. En met zijn bril was de nieuwe burgemeester makkelijk herkenbaar te maken.” Handig, want zijn voorganger Ton Rombouts figureerde meer dan 150 keer in ‘t Moer. Dat was zo vaak, dat Van Gerwen een afscheidsboekje voor hem kon samenstellen. ,,Hij nam het altijd sportief op als ik hem tekende. Maar ik heb hem ook niet alleen maar in de zeik genomen. Bij de rellen in de Bartenwijk vond ik de kritiek bijvoorbeeld buitensporig. Daar heb ik ook een strip over gemaakt.”

Volledig scherm Afscheid 't Moer. © Miesjel van Gerwen

Nooit dubbelingen

En zo ontging Van Gerwen weinig in deze stad, waar hij 23 jaar lang over tekende, maar die vandaag voor het laatst verschijnt in het Brabants Dagblad. Een getekende column met kikkers uit het Bossche moeras, waarin commentaar geleverd werd op de actualiteit. Waar het het vaakst over ging? Uiteraard over zaken als het Theater, het Puthuis, de Bartenburg, maar vooral de Bosschenaar in het algemeen met zijn grote bek. Van Gerwen: ,,,Maar ik heb zeker in het begin heel veel prenten gemaakt over dak- en thuislozen. Als ik het zo terug kijk, zitten daar nooit dubbelingen in. Er zijn altijd wel andere aspecten te vinden aan een onderwerp.”

Volledig scherm Afscheid 't Moer © Miesjel van Gerwen

Hij stapt zelf 23 jaar geleden naar de krant om 't Moer te maken. Van Gerwen had net besloten dat hij in Den Bosch bleef wonen, nadat hij een rondje om de Sint-Jan had gewandeld. ,,Dit is mijn stad, dacht ik toen definitief. En daar wilde ik ook wat voor doen.” Na een aantal proefstrips mocht hij aan de slag, in eerste instantie één keer per week in een stripje met drie plaatjes. ,,Eerst de aanval, dan voorzet en vervolgens inkoppen, was het idee. Mijn eerste strips waren veel drukker en gedetailleerder dan nu.”

Volledig scherm Afscheid 't Moer © Miesjel van Gerwen

Pen blijft soms haken op papier

De strips veranderden door de jaren heen ingrijpend. De overgang van de krant naar tabloid-formaat bleek de grootste verandering voor Van Gerwen. De frequentie ging omhoog naar vier of vijf keer per week, het moest voortaan in kleur en er was nog maar ruimte voor één plaatje. ,,Het werd bijna een ander vak", merkte Van Gerwen al snel. Korter en spitsvondiger, maar wel altijd op zoek naar die grap, geregeld met een serieuze ondertoon. Het werden vaker oneliners, de waan van de dag. ,,Maar als je alle oneliners van één onderwerp achter elkaar zet, dan zie je dat het vaak toch een verhaal vertelt.”

Volledig scherm Afscheid 't Moer © Miesjel van Gerwen

Tot de laatste dag komt de strip gewoon uit zijn pen, waarna hij deze met de computer inkleurt. Van Gerwen: ,,Pennenstreken maken het dat er soms wat onverwachte dingen gebeuren op papier. Je moet zien aan de tekening dat de pen soms blijft haken in het papier.” Hij vindt het jammer dat ‘t Moer stopt. Maar niet meer dagelijks tekenen geeft Van Gerwen ook de ruimte andere dingen te doen. ,,Bosch Parade komt er weer aan deze zomer en verder toer ik ook met de kunstvoorstelling Ivoren Toren. Het is wel bevrijdend om niet meer dagelijks eind van de middag, soms vanaf de gekste plekken, mijn tekening door te moeten zetten.”

Volledig scherm Afscheid 't Moer © Miesjel van Gerwen

Of hij de stad kan typeren, na zoveel jaar ‘T Moer? ,,Eigenlijk zegt de voorpagina van mijn boek het al: doormodderen. Den Bosch is een mooie stad en er gebeuren hier hele mooie dingen, maar we lopen ook tot ons middel in de modder. Vaak in cirkels. Het zal hier altijd traag blijven gaan.”

Het boek Gewoon doormodderen, een bloemlezing van ’t Moer, is momenteel verkrijgbaar bij boekhandel Adr. Heinen, Silvester Strips en bij elke andere boekhandel voor 19.95.

Volledig scherm Afscheid 't Moer BD © Miesjel van Gerwen