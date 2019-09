24 uur lang dansen in de Verkadefabriek levert twee winnaars op

DEN BOSCH - 24 uur lang dansen in het kader van het 15-jarig jubileumfeest van de Verkadefabriek dat precies één etmaal duurde: Saskia de Haas (31) en Daphne Seebregts (26) hielden het dapper vol. En ook hun benen en voeten lieten niet of nauwelijks tekenen van vermoeidheid zien.

In de foyer draaide het in feite om één ding: welke danser of danseres kon het langst op de ritmische klanken van de muziek in beweging blijven?

Klok

Uiteindelijk legden beide dames beslag op de eerste prijs, in de vorm van één jaar lang gratis bezoek aan alle voorstellingen van de Verkadefabriek. ,,Meedoen aan deze marathon gaf me zovéél energie dat ik geen moment gedacht heb aan stoppen. Heb overigens ook niet vaak op de klok gekeken, dat was een bewuste keuze”, lichtte De Haas toe.

Vijftien kilometer wandelen

Volledig scherm Saskia de Haas en Daphne Seebregts tijdens de laatste fase van hun battle. © Chris Korsten

,,Of ik de hele dag ga rusten? Nee, niet echt. Ik heb namelijk afgesproken om samen met regisseur Lieke Benten in het Limburgse Wittem ongeveer vijftien kilometer te gaan wandelen. Ik ben regie-assistent bij Hoge Fronten. De wandeling is vooral bedoeld om inspiratie op te doen voor een toekomstige productie.”

Conditie