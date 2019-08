‘24 uur Verkade’ met theater, toneel, Guzman, De Jong en live-radio met Özcan Akyol

Het jubileum in de voormalige koekjesfabriek aan de Boschdijkstraat begint op zaterdag 28 september vanaf 16.00 uur. In de zalen en bij het kampvuur op de binnenplaats treden onder anderen Janne Schra, Spinvis en Tango Libre op. In de filmzaal zijn twee live concerten: Kevin Toma en de Brusselse band We stood like kings spelen nieuwe soundtracks bij films. Een van de filmzalen wordt 's nachts omgebouwd tot ligbioscoop.



In de kantoren boven in de Verkadefabriek spelen tien acteurs korte fragmenten van schrijvers die in Den Bosch wonen of er ter wereld kwamen, onder de titel Boekdelen. En net als vijf jaar geleden is er ook dit jubileumjaar een dansmarathon waarbij deelnemers 24 uur lang dansen.